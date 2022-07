Luigi DL | “Voglio costruire un Bari forte | arrivare in A e venderlo a prezzo alto”

luigi_kng : @ErranteItaliano @Link4Universe Con le REN la sovrapproduzione è fisiologica se si vogliono sistemi di accumulo. Bi… - SportdelSud : ???? Durante la presentazione delle nuove maglie per il #Bari, il presidente #LuigiDeLaurentiis ha commentato la pro… - rossysossi : RT @Silvs__: Voglio solo dire che quest'anno sono stati solo i fandom a sostenere i ragazzi perché Am1c1 li ha gestiti da schifo. Io parlo… - opsxyou : RT @Silvs__: Voglio solo dire che quest'anno sono stati solo i fandom a sostenere i ragazzi perché Am1c1 li ha gestiti da schifo. Io parlo… - Silvs__ : Voglio solo dire che quest'anno sono stati solo i fandom a sostenere i ragazzi perché Am1c1 li ha gestiti da schifo… -

... nonlavorare qui sei anni e poi perderci" As Roma 25/07/2018 - presentazione calendari serie C 2019 - 2020 / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto:De Laurentiis Il presidente ...Napoli - Il presidente del BariDe Laurentiis nel corso della presentazione delle nuove maglie ha affrontato anche il tema ... nonlavorare qui sei anni e poi perderci". CalcioNapoli24.it è ...ForzAzzurri.net - Luigi DL ha adichiarato che vuole costruire un Bari forte, arrivare in Serie A per poi venderlo a prezzo alto ...Cercheremo di portare il Bari più in alto possibile e di guadagnarci, non voglio lavorare qui sei anni e poi perderci“. Ha concluso Luigi De Laurentiis.