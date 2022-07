LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: prove libere, inizia la riscossa Ferrari. FP1 dalle 14.00 (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Ungheria – Numeri e statistiche GP Ungheria Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, un day-1 importante per definire gli assetti sulle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari vuol arrivarci in maniera convincente. La F1-75, sulla carta, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della pista magiara: un circuito tortuoso con curve lente dove è richiesta velocità di percorrenza e trazione. Aspetti che vanno a ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovati alladelledel GP d’, tredicesimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, un day-1 importante per definire gli assetti sulle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Lavuol arrivarci in maniera convincente. La F1-75, sulla carta, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della pista magiara: un circuito tortuoso con curve lente dove è richiesta velocità di percorrenza e trazione. Aspetti che vanno a ...

zazoomblog : LIVE F1 GP Ungheria 2022 in DIRETTA: prove libere inizia la riscossa Ferrari - #Ungheria #DIRETTA: #prove #libere - infoitsport : LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: prove libere, inizia la riscossa Ferrari - zazoomblog : LIVE F1 GP Ungheria 2022 in DIRETTA: prove libere inizia la riscossa Ferrari - #Ungheria #DIRETTA: #prove #libere… - sportli26181512 : F1, Sainz al GP Ungheria: 'Tutto può ancora succedere'. La conferenza piloti: Il Mondiale non si ferma e dopo la Fr… - infoitsport : F1, GP Ungheria: la conferenza piloti in diretta live streaming da Budapest -