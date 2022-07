L’Équipe – FC Barcelona e la maledizione dei difensori francesi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-29 07:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Un tempo vicino al Chelsea, Jules Koundé (23) si è finalmente rivolto all’FCdove troverà due connazionali, Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé. L’ex giocatore del Bordeaux spera di seguire le orme di Éric Abidal, ex capitano e giocatore emblematico del club. Una carriera quasi unica, visto che è difficile per un difensore francese vincere in Catalogna. Laurent Blanc, pioniere del fallimento costante Da René Fenouillère (1903-1904) ad Antoine Griezmann (2019-2021), ventihanno giocato con la leggendaria maglia dell’FC. Dieci di loro sono arrivati ??in Catalogna per rafforzare la linea difensiva. Il primo di loro? Laurent Blanc, arrivato dall’Auxerre nell’estate ...