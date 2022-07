Iv | Renzi | ' in due giorni oltre 2mila contribuzioni | già 5mila i volontari'

(Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Negli ultimi duepiù di duemila persone hanno dato un piccolo contributo: credetemi, per noi fa la differenza". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "in questa campagna elettorale la differenza la farà la mobilitazione. Sotto tutti i punti di vista. Il primo impegno che chiedo è quello di diventare. Abbiamo registrato i primi 5.000, vogliamo arrivare a diecimila", spiega tra l'altro il leader di Iv.

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è intervenuto questa mattina in diretta su Radio24: "A sinistra ci sono due alternative: la prima è evocare il pericolo fascista, non è vero. Io sono contro ..."

Il "braccio di ferro" tra il leader 5Stelle vede confermare la regola inserita nel regolamento ... " Che rapporti può avere il M5S con una forza politica che fa alleanze che vanno da Calenda a..."

«La parte migliore di Forza Italia ha lasciato il partito», dice Carlo Calenda. Carfagna e Gelmini sono in conferenza con il leader di Azione.