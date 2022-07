Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: Gloria in carcere, Stefania agguerrita (Di venerdì 29 luglio 2022) Le registrazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate il 30 maggio 2022. Per il ritorno sul piccolo schermo della soap campione d’ascolti targata Rai Uno c’è già da ora grandissima attesa. L’attenzione sarà focalizzata sulla famiglia Colombo. Gloria, finita in carcere dopo aver rivelato la sua identità, cercherà un modo per tirarsi completamente fuori dai casini. Stefania cercherà di far scagionare sua madre il prima possibile. Il Paradiso delle Signore, Gloria in carcere Nella serata di mercoledì 27 luglio 2022, Grace Ambrose, che presta il volto a Stefania Colombo, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di quello che accadrà nelle prime puntate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 luglio 2022) Le registrazioni della settima stagione de Ilsono iniziate il 30 maggio 2022. Per il ritorno sul piccolo schermo della soap campione d’ascolti targata Rai Uno c’è già da ora grandissima attesa. L’attenzione sarà focalizzata sulla famiglia Colombo., finita indopo aver rivelato la sua identità, cercherà un modo per tirarsi completamente fuori dai casini.cercherà di far scagionare sua madre il prima possibile. IlinNella serata di mercoledì 27 luglio 2022, Grace Ambrose, che presta il volto aColombo, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di quello che accadrà nelle prime puntate ...

