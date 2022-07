Formula Uno, Leclerc rialza la testa e ci crede: “Posso diventare campione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Andare oltre l’errore al Gran Premio di Le Castellet di domenica scorsa per puntare con tutto se stesso al titolo mondiale. vuole voltare pagina Charles Leclerc e può farlo già questo 31 luglio. L’appuntamento è quello del Gran Premio di Ungheria e la Ferrari punta al podio. Sono 63 i punti di distacco tra il francese e il campione del mondo Max Verstappen: “Naturalmente l’obiettivo resta quello di diventare campione – sottolinea Leclerc, come riporta SkySport -. Non mi preoccupa il fatto che non vinciamo il titolo piloti da così tanti anni: io ci crederò fino alla fine”. Le prove libere in pista da oggi alle ore 14. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) Andare oltre l’errore al Gran Premio di Le Castellet di domenica scorsa per puntare con tutto se stesso al titolo mondiale. vuole voltare pagina Charlese può farlo già questo 31 luglio. L’appuntamento è quello del Gran Premio di Ungheria e la Ferrari punta al podio. Sono 63 i punti di distacco tra il francese e ildel mondo Max Verstappen: “Naturalmente l’obiettivo resta quello di– sottolinea, come riporta SkySport -. Non mi preoccupa il fatto che non vinciamo il titolo piloti da così tanti anni: io cirò fino alla fine”. Le prove libere in pista da oggi alle ore 14. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

