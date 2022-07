Faida Simba La Rue-Baby Touché | 9 arresti per la ‘guerra’ tra i trapper “Bande governate da regole di fedeltà e omertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Erano arrivati fino al sequestro di persona, filmato in diretta sui social, con tanto di gogna pubblica. Una vera e propriatra duedadi” quella tra le gang deiLa Rue e. Adesso sono scattati gli, 9 in tutto, con accuse gravissime: sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate, contestate a vario titolo ai giovani fermati dai carabinieri di Milano in diverse province lombarde. Tra loro proprioLa Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, tra coloro che devono rispondere del sequestro di Mohamed Amine Amagour, il rapper, che lo scorso 9 giugno fu picchiato ...