Fabian Ruiz, la Juventus si inserisce (Di venerdì 29 luglio 2022) Ritorno di fiamma da parte della Juventus per Fabian Ruiz, che potrebbe riprovarci visto l’infortunio di Paul Pogba Oltre al Manchester United sembrerebbe esserci un’altra squadra pronta ad inserirsi per Fabian Ruiz. La Juventus, infatti, starebbe sondando il terreno per provare ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore spagnolo. I partenopei chiedono almeno 30 milioni di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Ritorno di fiamma da parte dellaper, che potrebbe riprovarci visto l’infortunio di Paul Pogba Oltre al Manchester United sembrerebbe esserci un’altra squadra pronta ad inserirsi per. La, infatti, starebbe sondando il terreno per provare ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore spagnolo. I partenopei chiedono almeno 30 milioni di L'articolo

GoalItalia : Si scalda la pista Fabian Ruiz per la Juventus: lo spagnolo può arrivare a parametro zero nel 2023 ?? [??… - forumJuventus : (TS) 'Juventus: lo stop di Pogba può riaccendere le piste Milinokovic-Savic e Fabian Ruiz'? - stebellentani : Secondo Repubblica, la Juve pensa a Fabian Ruiz per 'sostituire' Pogba nell'ipotesi che il francese rientri nel 202… - peru1990 : RT @z_calcio1: ?????? SI SCALDA #FABIAN RUIZ PER LA JUVENTUS - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, per Fabian Ruiz un'altra pista percorribile: la notizia - -