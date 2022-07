F 1 | GP Ungheria - Leclerc detta il passo nelle Libere 2

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ferrari protagonista anche nella seconda sessione di proveall'Hungaroring. Charlesha ottenuto la migliore prestazione fermando il cronometro sull'1:18.445 e precedendo di due decimi la McLaren di Lando Norris e l'altra F1-75 di Carlos Sainz. Ottima la sessione della McLaren che fa un ulterioreavanti anche con Daniel Ricciardo, oggi quinto alle spalle di Max Verstappen. Red Bull e Mercedes in difficoltà. La Red Bull è in difficoltà con il bilanciamento della RB18: è stato evidente quando Max e Sergio hanno provato i loro giri veloci, ma lo è stato ancora di più quando è iniziata la simulazione di gara. Nei long run, i piloti della Red Bull non sembrano avere ildella Ferrari che invece è particolarmente veloce su questa pista. Anche la Mercedes sembra avere qualche problema di troppo nel ...

È un esito sorprendente quello registrato al termine delle FP3 del Gran Premio d'Ungheria, sessione che si è chiusa col miglior tempo fatto segnare da Nicholas Latifi. Proprio all'Hungaroring si sono disputate le ultime prove libere del Gp d'Ungheria di Formula 1. Il più veloce sul bagnato è stato un sorprendente Latifi, seguito da Leclerc e Albon. Quarto tempo per Verstappen. Tra di loro la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un testacoda senza conseguenze per la vettura. Difficile interpretare le performance. La sessione è iniziata sotto una pioggia battente con quasi tutti i piloti in pista. Latifi ha segnato il miglior tempo durante le FP3 del GP d'Ungheria battendo la Ferrari di Leclerc.