Elezioni: Carfagna, con Azione a testa alta (Di venerdì 29 luglio 2022) "Fino a pochi giorni fa non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, il 20 luglio, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una fase delicata. Non potevo star zitta. Per questo,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) "Fino a pochi giorni fa non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, il 20 luglio, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una fase delicata. Non potevo star zitta. Per questo,...

fattoquotidiano : NESSUNA DEROGA AL LIMITE DEI DUE MANDATI. La comunicazione di Conte ai vertici del Movimento - Agenzia_Ansa : 'Non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una… - Corriere : Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - aciapparoni : ++ Elezioni: Carfagna, con Azione a testa alta ++ - fisco24_info : Elezioni: Carfagna: 'Entro in un partito che non tramerà con la Russia': Calenda: 'La destra non vince. Intesa con… -