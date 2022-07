Decreto Aiuti: Bonus trasporti e smart working per lavoratori con figli under 14 (Di venerdì 29 luglio 2022) Decreto Aiuti. Tutto confermato: la finestra dello smart working semplificato per i dipendenti del settore privato sarà allungata ancora, per il momento. Inoltre, per i lavoratori «a maggior rischio di contagio» e per le famiglie che hanno nel proprio nucleo bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni, il diritto a lavorare da remoto dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre. Decreto aiuto: il lavoro agile Sono solamente alcune delle misure che dovrebbero entrare nel Decreto Aiuti bis, il provvedimento che sarà approvato la settimana prossima dal governo. Intanto, poi, è stato anche reso operativo, a partire dal mese di settembre, il Bonus da 60 euro per l’abbonamento ai trasporti pubblici. La manovra su richiesta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Tutto confermato: la finestra dellosemplificato per i dipendenti del settore privato sarà allungata ancora, per il momento. Inoltre, per i«a maggior rischio di contagio» e per le famiglie che hanno nel proprio nucleo bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni, il diritto a lavorare da remoto dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre.aiuto: il lavoro agile Sono solamente alcune delle misure che dovrebbero entrare nelbis, il provvedimento che sarà approvato la settimana prossima dal governo. Intanto, poi, è stato anche reso operativo, a partire dal mese di settembre, ilda 60 euro per l’abbonamento aipubblici. La manovra su richiesta ...

