Daniel Maldini allo Spezia, UFFICIALE: arriva in prestito dal Milan (Di venerdì 29 luglio 2022) . Il comunicato del club ligure Daniel Maldini è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane talento azzurro, fresco Campione d'Italia, arriva in maglia bianca a titolo temporaneo dal Milan. Classe '01, Maldini abbina importanti qualità tecniche a un'ottima visione di gioco, caratteristiche che consentono al prodotto della cantera rossonera di agire in maniera efficace sia in posizione arretrata sulla mediana, come trequartista o in un uno dei ruoli del reparto avanzato. Dopo l'esordio in prima squadra datato febbraio 2020, a soli 18 anni, nella stagione successiva ha debuttato in Europa League nel match contro il Bodo Glimt vinto 3-2 per i rossoneri, mentre l'esordio in Champions League contro il Liverpool ad "Anfield" è arrivato a settembre 2021.

