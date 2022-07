"Crippa tratta l'ingresso nel Pd". Letta prova a beffare Conte (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’addio all’incarico di presidente dei deputati M5s, il politico novarese sarebbe pronto a passare con i dem. Con lui ci sarebbero una decina di parlamentari Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’addio all’incarico di presidente dei deputati M5s, il politico novarese sarebbe pronto a passare con i dem. Con lui ci sarebbero una decina di parlamentari

ibis787 : RT @GiancarloDeRisi: È in atto una #transumanza da far girare la testa. Crippa capogruppo grillino al senato #tratta con Letta, altri 10 gr… - gatta_pantera : RT @GiancarloDeRisi: È in atto una #transumanza da far girare la testa. Crippa capogruppo grillino al senato #tratta con Letta, altri 10 gr… - LaSignoraLupo : RT @GiancarloDeRisi: È in atto una #transumanza da far girare la testa. Crippa capogruppo grillino al senato #tratta con Letta, altri 10 gr… - MenegazziMarina : RT @GiancarloDeRisi: È in atto una #transumanza da far girare la testa. Crippa capogruppo grillino al senato #tratta con Letta, altri 10 gr… - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: È in atto una #transumanza da far girare la testa. Crippa capogruppo grillino al senato #tratta con Letta, altri 10 gr… -