Colpo in attacco per il Lecce: affare in chiusura! (Di venerdì 29 luglio 2022) Tra le neopromosse, il Lecce è quella che sta andando più alla ricerca dei giocani talenti di prospettiva. E’ questa la filosofia del club, del suo presidente Saverio Sticchi Damiani e soprattutto del suo direttore sportivo Pantaleo Corvino.L’ex ds della Fiorentina ieri ha chiuso per un giovanissimo talento ceco Daniel Semak, classe 2004 proveniente dallo Slavia Praga e che verrà immediatamente aggregato alla prima squadra. Di Francesco Lecce SpalIl mercato dei pugliesi, però, non finisce qui. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio in mattinata sarebbe arrivato l’accordo definitivo tra Lecce e Spal per Di Francesco. L’esterno ex Sassuolo arriva da una stagione in prestito all’Empoli dove si è disimpegnato molto bene sotto la guida di Andreazzoli. Per lui pronto un contratto triennale e un ruolo centrale nel ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Tra le neopromosse, ilè quella che sta andando più alla ricerca dei giocani talenti di prospettiva. E’ questa la filosofia del club, del suo presidente Saverio Sticchi Damiani e soprattutto del suo direttore sportivo Pantaleo Corvino.L’ex ds della Fiorentina ieri ha chiuso per un giovanissimo talento ceco Daniel Semak, classe 2004 proveniente dallo Slavia Praga e che verrà immediatamente aggregato alla prima squadra. Di FrancescoSpalIl mercato dei pugliesi, però, non finisce qui. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio in mattinata sarebbe arrivato l’accordo definitivo trae Spal per Di Francesco. L’esterno ex Sassuolo arriva da una stagione in prestito all’Empoli dove si è disimpegnato molto bene sotto la guida di Andreazzoli. Per lui pronto un contratto triennale e un ruolo centrale nel ...

