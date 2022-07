Caso Salvini | La Russa | ' La sinistra prova a metterci in difficoltà ma non ci riuscirà'

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ignazio Lasostiene che 'lacerca di mettere la coalizione in', ma è sicuro che 'non ci' perché c'è Fratelli d'Italia e 'coerentemente continueremo a difendere la ...

Corriere : Nuovo caso Russia per Salvini. Spunta un nuovo dossier, ma la Lega smentisce: «falsità» - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - MgraziaT : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Fateci caso, si avvicinano le elezioni, e la sinistra si inventa il solito scandalo contro la Lega'. Quale Leg… - GaetanoBellino : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Fateci caso, si avvicinano le elezioni, e la sinistra si inventa il solito scandalo contro la Lega'. Quale Leg… - MoniqueCamarra : RT @jacopo_iacoboni: Le notizie vere, i servi sciocchi e gli utili idioti. Nell'editoriale @MassimGiannini spiega perché @LaStampa conferm… -

Quindi un commento sulche ha terremotato l'agenda politica da giovedì, ovvero le possibili ... Le relazioni die Meloni con Viktor Orbán , che in questo momento è una sorta di quinta ...... su La7, nella puntata del 28 luglio, interviene suluscito su La Stampa che ci sono state ' ombre russe ' sulla caduta del governo Draghi che tirano in ballo Matteo. 'Secondo me, se ...La Russa poi precisa: "Noi di Fratelli d'Italia non staremmo mai al governo con alleati che non prendano una posizione chiara, senza equivoci, non solo sulla posizione atlantista, ma anche sulla quest ...Neppure una smentita del sottosegretario ai servizi segreti Gabrielli, ha fermato La Stampa nella campagna avviata contro Matteo Salvini ...