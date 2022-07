Calciomercato Roma, un attaccante sul piede della partenza: richiesto in Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) L’AS Roma sta lavorando ancora a vari colpi in entrata: difesa, centrocampo e attaccante vice Abraham sono i ruoli ancora da puntellare. A questo ultimo proposito, la Roma avrebbe messo nella lista dei partenti Eldor Shomurodov, sbarcato dal Genoa appena una stagione fa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciatore uzbeko sarebbe conteso tra Bologna e Torino. Entrambe le società hanno richiesto le prestazioni del calciatore in prestito con opzione di acquisto. Roma Shomurodov Belotti A fare da vice Abraham, secondo varie fonti, tra cui Calciomercato.com potrebbe essere il Gallo, Andrea Belotti, svincolato (arrivato ormai ai primi d’agosto ancora da ‘free agent’) dopo la sua esperienza di ben 7 anni con i colori granata del Torino, condita da 252 presenze e 114 gol. Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) L’ASsta lavorando ancora a vari colpi in entrata: difesa, centrocampo evice Abraham sono i ruoli ancora da puntellare. A questo ultimo proposito, laavrebbe messo nella lista dei partenti Eldor Shomurodov, sbarcato dal Genoa appena una stagione fa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciatore uzbeko sarebbe conteso tra Bologna e Torino. Entrambe le società hannole prestazioni del calciatore in prestito con opzione di acquisto.Shomurodov Belotti A fare da vice Abraham, secondo varie fonti, tra cui.com potrebbe essere il Gallo, Andrea Belotti, svincolato (arrivato ormai ai primi d’agosto ancora da ‘free agent’) dopo la sua esperienza di ben 7 anni con i colori granata del Torino, condita da 252 presenze e 114 gol.

