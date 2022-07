Basta telefonate call center, ora puoi bloccarle! Fai subito questo (Di venerdì 29 luglio 2022) Finalmente è finito l’incubo delle telefonate di marketing, per evitare la scocciatura c’è un nuovo sistema: con pochi passi si risolve il problema Chiamate call center (Pixabay)Sono anni che le aziende cercano di fare pubblicità attraverso intelligenze artificiali che selezionano casualmente numeri di telefono per proporre offerte. Più che approvazioni, in realtà i call center ricevono imprecazioni e telefonate chiuse in faccia, ma come riuscire ad uscire da questo vortice? Le compagnie telefoniche hanno cercato in ogni modo di limitare il fenomeno sia con la lista di numeri bloccati sia con le limitazioni sul proprio numero, ma non è efficace per eliminare del tutto il problema. Come fare allora? La soluzione è arrivata direttamente dallo Stato. Vediamo nello ... Leggi su direttanews (Di venerdì 29 luglio 2022) Finalmente è finito l’incubo delledi marketing, per evitare la scocciatura c’è un nuovo sistema: con pochi passi si risolve il problema Chiamate(Pixabay)Sono anni che le aziende cercano di fare pubblicità attraverso intelligenze artificiali che selezionano casualmente numeri di telefono per proporre offerte. Più che approvazioni, in realtà iricevono imprecazioni echiuse in faccia, ma come riuscire ad uscire davortice? Le compagnie telefoniche hanno cercato in ogni modo di limitare il fenomeno sia con la lista di numeri bloccati sia con le limitazioni sul proprio numero, ma non è efficace per eliminare del tutto il problema. Come fare allora? La soluzione è arrivata direttamente dallo Stato. Vediamo nello ...

NicolaPorro : ?? Basta seccatori telefonici: come bloccarli da domani ?? - donvitorap : RT @NicolaPorro: ?? Basta seccatori telefonici: come bloccarli da domani ?? - CesareDeserto : Basta telefonate moleste da parte dei call center! Finalmente è possibile bloccare le chiamate indesiderate anche s… - mauromostardi : RT @parsifal32: Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni per non ricevere più chiamate dai call center Come iscriversi al #Re… - Saverio00473697 : Se ho capito bene, per liberarsi dalle telefonate moleste basta scaricare un'app. Per uno come me, che vive di nost… -