B C T Music Festival 2022 | ecco il piano traffico

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione dei concerti in programma presso l’Arena Musa diCappelle oggi, domani (30 luglio) e dopodomani (31 luglio) nell’ambito del B.C.T.sarà vigente il seguente dispositivo: • istituzione del senso unico di marcia sulla via vicinale S. Cumana da incrocio con strada comunaleCappelle – direzione Arena Musa – a intersezione Vallone delle Cornacchie, dalle ore 17 a fine concerto dei giorni 29, 30 e 31 luglio; • istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sulla via vicinale S. Cumana dalle ore 16 a fine manifestazione dei giorni 29, 30 e 31 luglio. Restano esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

