Avevano rapinato un anziano di Civitavecchia | beccati a Roma con la refurtiva

(Di venerdì 29 luglio 2022)– A conclusione di un’attività d’indagine avviata il 10 giugno scorso, dopo una rapina commessa ai danni di un uomo di 70 anni diche fu picchiato in casa e derubato, i Carabinieri della Stazione di, coordinati dalle Procure della Repubblica di, hanno fermato due persone in un appartamento del quartiereno dell’Alessandrino, gravemente indiziate del colpo. Si tratta di due cittadini georgiani di 45 e 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, anche della stessa gravità e natura, che sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente indiziati dei reati di rapina impropria aggravata in concorso. Le indagini, avviate subito dopo il grave fatto, hanno preso spunto ...

