ATP Umago 2022: Giulio Zeppieri, grande semifinale in Croazia! Anche Zapata Miralles deve arrendersi (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua la grande corsa di Giulio Zeppieri all’ATP 250 di Umago. Ed è un colpo, il suo, che fa diventare una delle più belle città di mare di Croazia una specie di feudo italiano. Il 7-5 6-4 con il quale regola lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, infatti, oltre a significare una semifinale dal potenziale sapore di Carlos Alcaraz (se il murciano batterà l’argentino Facundo Bagnis), fa sì che raggiunga Franco Agamenone e Jannik Sinner. Era dal 1987 (St. Vincent, Francesco Cancellotti, Paolo Canè e Claudio Pistolesi) che non c’erano tre azzurri in semifinale in uno stesso torneo. Il primo set sembra non lasciare troppe speranze a Zeppieri: Zapata Miralles, infatti, incide di più dal fondo, e se le prime ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua lacorsa diall’ATP 250 di. Ed è un colpo, il suo, che fa diventare una delle più belle città di mare di Croazia una specie di feudo italiano. Il 7-5 6-4 con il quale regola lo spagnolo Bernabé, infatti, oltre a significare unadal potenziale sapore di Carlos Alcaraz (se il murciano batterà l’argentino Facundo Bagnis), fa sì che raggiunga Franco Agamenone e Jannik Sinner. Era dal 1987 (St. Vincent, Francesco Cancellotti, Paolo Canè e Claudio Pistolesi) che non c’erano tre azzurri inin uno stesso torneo. Il primo set sembra non lasciare troppe speranze a, infatti, incide di più dal fondo, e se le prime ...

