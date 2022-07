VIDEO | Scontro Kim-Osimhen: fiato sospeso in allenamento! (Di giovedì 28 luglio 2022) Scontro di gioco tra Kim e Osimhen in allenamento, il nigeriano costretto a uscire! Poi il chiarimento con il nuovo difensore del Napoli. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022)di gioco tra Kim ein allenamento, il nigeriano costretto a uscire! Poi il chiarimento con il nuovo difensore del Napoli.

AndreaOrlandosp : Non solo in #Europa, ma anche qui, dobbiamo rivendicare ruolo e funzione delle democrazie. In Italia si apre uno sc… - NintendoItalia : Questo nuovo percorso sfrutta la modalità antigravità di #MarioKart 8 Deluxe dall'inizio alla fine. Lanciati contro… - fanpage : #Vagnati-#Juric e quello scontro filmato che fa ancora discutere: ma chi è l'autore del video? - attilascuola : RT @AleksL74: Dopo le polemiche preventive sulla sua partecipazione al festival di #Giffoni cui aveva risposto il direttore #Gubitosi, face… - D4rkJok3er : RT @tvdellosport: PACE FATTA ???? Dopo uno scontro fortuito durante la partitella post allenamento, tra Kim Min-jae e Victor Osimhen scatta… -