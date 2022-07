VIDEO | LITE JURIC-VAGNATI | ORA PARLA CAIRO!

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il litigio avvenuto nel ritiro del Torino in Austria tra il direttore tecnico Davidee il mister Ivan, arrivano le parole del presidente Cairo in merito all’accaduto. Proprio il patron della squadra piemontese ha dichiarato in un’intervista a RadioRadio che: ”I due si sonoti, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c’è altro da aggiungere“. Prova così a chiudere la vicenda il presidente del Torino, usando poche parole e provando a far dimenticare lo spiacevole accaduto. Il motivo della discussione, secondo alcune voci emerse, sarebbe la campagna acquisti dei granata, risultante scarna secondo l’allenatore serbo. Dopo le perdite di Belotti a parametro 0 e Bremer passato alla Juventus, i torinesi fanno fatica a cercare profili adatti per sostituirli. Adesso dopo essersi riappacificati, ...

