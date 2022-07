Una vita anticipazioni: Felipe prova a fidarsi di Dori, l’infermiera sta facendo il doppio gioco? (Di giovedì 28 luglio 2022) Cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani, 29 luglio 2022? Ultime due puntate della soap spagnola prima delle ferie. Una vita infatti andrà in onda venerdì e sabato e poi, come vi abbiamo già detto, tornerà nella sua classica collocazione delle 14,10 su Canale 5, a fine agosto. Mediaset ha preso questa decisione visto che, come saprete, la soap è stata chiusa in Spagna e mancano solo poche puntate al gran finale, puntate che su Canale 5, vedremo in onda in autunno. Ma adesso torniamo a noi: domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1439 di Acacias 38. Felipe ha visto Dori, parlare in strada con Genoveva e visto che poche ore prima l’aveva interrotta mentre stava facendo una telefonata, con un misterioso interlocutore, ha iniziato a pensare che tra lei e la sua ex moglie, ci sia un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 luglio 2022) Cosa accadrà nella puntata di Unadi domani, 29 luglio 2022? Ultime due puntate della soap spagnola prima delle ferie. Unainfatti andrà in onda venerdì e sabato e poi, come vi abbiamo già detto, tornerà nella sua classica collocazione delle 14,10 su Canale 5, a fine agosto. Mediaset ha preso questa decisione visto che, come saprete, la soap è stata chiusa in Spagna e mancano solo poche puntate al gran finale, puntate che su Canale 5, vedremo in onda in autunno. Ma adesso torniamo a noi: domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1439 di Acacias 38.ha visto, parlare in strada con Genoveva e visto che poche ore prima l’aveva interrotta mentre stavauna telefonata, con un misterioso interlocutore, ha iniziato a pensare che tra lei e la sua ex moglie, ci sia un ...

