Trucco, in estate si scioglie: come fissarlo al meglio (Di giovedì 28 luglio 2022) D'estate, a causa dell'eccessivo caldo, capita spesso che il Trucco si sciolga: come evitare che ciò accada Vi sarà sicuramente successo molte volte di vedere il vostro Trucco rovinato e sciolto a causa del caldo in estate. Durante queste afose giornate estive truccarsi non è certo un'impresa facile, soprattutto a causa del sudore sul viso, nemmeno farlo durare per ore è così semplice. Di seguito vi sveliamo qualche utile accorgimento per far durare a lungo il vostro make anche quando fa caldo. Donna mette mascara (Screenshot da Pexels)Se sudate molto spruzzate sul viso lo spray fissante, non solo dopo esservi truccate ma anche prima di farlo, in questo modo il vostro make up durerà sicuramente più a lungo. Questo passaggio infatti lo rende waterproof e sarà in grado di restare ...

