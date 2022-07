Totti – Ilary | la rabbia dell’ex calciatore | “Ora basta”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per Francescola misura è ormai colma: dopo le tantissime voci che stanno circolando in questi giorni a proposito della storia con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, tra cui quella – divulgata da “Chi” – secondo cui lui portava la figlia Isabel a casa di Noemi per giocare coi figli di lei, Er Pupone avrebbe deciso di fare la voce grossa e di ricorrere alle vie legali, inviando diffide a raffica. Basteranno per fermare le malelingue? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, spuntano retroscena imbarazzati: investigatore privato e nuovi ‘amichetti’, spuntano retroscena imbarazzati: investigatore privato e nuovi ‘amichetti’ L'ultima voce emersa rivela che la conduttrice ...

GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - GiusCandela : FRANCESCO TOTTI, ILARY BLASI E NOEMI BOCCHI NELLO STESSO LOCALE. LA STESSA SERA. A POCHI TAVOLI DI DISTANZA. LE FOT… - narancial0vebot : RT @drag_on_air: Comunque mi attraversa il pensiero di cosa sarebbe accaduto se non fosse stato Totti a tradire Ilary ma il contrario. A qu… - ootw1989wd : RT @drag_on_air: Comunque mi attraversa il pensiero di cosa sarebbe accaduto se non fosse stato Totti a tradire Ilary ma il contrario. A qu… -

Stando alle parole del giornale diretto da Alfonso Signorini, alla base della separazione tra FrancescoBlasi ci sarebbe un tradimento . Il giornale ha ricostruito per filo e per segno ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ancheportava la figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi.lo scopre grazie a un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ecco il video della festa nel ristorante La Villa a Monteverde a Roma dedicata a Francesco Totti con Ilary Blasi e tra i presenti, si scopre, che c’è anche Noemi Bocchi. La serata, che risale a ottobr ...