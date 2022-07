NoiNotizie : #Taranto: migranti, prossimo sbarco di 438 persone. Porto assegnato dal ministero dell'Interno - gatta_pantera : RT @fratotolo2: I 439 #migranti (di cui 128 SEDICENTI minori), a bordo della nave #SeaWatch3 di @SeaWatchItaly, sbarcheranno a Taranto. htt… - releone616 : RT @fratotolo2: I 439 #migranti (di cui 128 SEDICENTI minori), a bordo della nave #SeaWatch3 di @SeaWatchItaly, sbarcheranno a Taranto. htt… - nuvolar97330681 : RT @fratotolo2: I 439 #migranti (di cui 128 SEDICENTI minori), a bordo della nave #SeaWatch3 di @SeaWatchItaly, sbarcheranno a Taranto. htt… - giannisassari08 : RT @fratotolo2: I 439 #migranti (di cui 128 SEDICENTI minori), a bordo della nave #SeaWatch3 di @SeaWatchItaly, sbarcheranno a Taranto. htt… -

quotidianodipuglia.it

Alessandro è. Alessandro è viaggio nei ghetti dei, persi nelle campagne. È viaggio infaticabile nei luoghi delle frontiere e dei muri. Alessandro è meraviglia di fronte a un quadro. ...... il monitoraggio settimanale di Gimbe i dati del Viminale, i numeri degli arrivi in Italia ... in particolare la A1 Milano - Napoli , la A14 Bologna -, la A30 Caserta - Salerno. Mentre ... Migranti, assegnato il porto alla Sea Watch: in più di 400 sbarcheranno a Taranto Le autorità italiane hanno indicato Taranto come porto di sbarco per la SeaWatch3 e le 438 persone soccorse. Da un lato c’è grande sollievo, dall’altro siamo sgomenti: ci aspettano altri due giorni di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...