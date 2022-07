Shawn Mendes annulla il tour mondiale: “La salute mentale prima di tutto. Tornerò più forte!” (Di giovedì 28 luglio 2022) Doveva essere una meraviglia, proprio come il titolo “Wonder“, ma il tour musicale di Shawn Mendes si è interrotto dopo appena sette delle 19 date previste. Il cantautore, musicista e modello canadese ha annullato il resto della tournée alcune settimane dopo aver posticipato le restanti tappe. Il motivo è stato lo stesso 23enne a spiegarlo: ha bisogno di curare la sua salute mentale, ma assicura che dopo essersi preso il tempo necessario “Tornerò più forte”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@ShawnMendes) Il post: “Non ero pronto per tornare in tour” È solo un arrivederci, insomma, quello del ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Doveva essere una meraviglia, proprio come il titolo “Wonder“, ma ilmusicale disi è interrotto dopo appena sette delle 19 date previste. Il cantautore, musicista e modello canadese hato il resto dellanée alcune settimane dopo aver posticipato le restanti tappe. Il motivo è stato lo stesso 23enne a spiegarlo: ha bisogno di curare la sua, ma assicura che dopo essersi preso il tempo necessario “più forte”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il post: “Non ero pronto per tornare in” È solo un arrivederci, insomma, quello del ...

