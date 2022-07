Riviera Romagnola, Arpae: “Sei zone tornate balneabili”. Il comune di Rimini: “Nessun superamento” (Di giovedì 28 luglio 2022) balneabili non balneabili i 30 chilometri di Riviera Romagnola? Per il comune di Rimini lo sono sempre state, per l’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna invece sei zone sono tornate nei parametri di normalità. La notizia che oltre 30 chilometri di costa – da Goro a Cattolica – non rispettassero i limiti ha destano allarme e preoccupazione giovedì mattina mattina. Nel pomeriggio a distanza di pochi minuti sono arrivate le due note. La prima quella dell’Arpae con il ritorno alla normalità in alcune zone, l’altra del comune di Rimini che ha comunicato che le acque erano balneabili. Il comunicato dell’Arpae – Parte delle acque della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)noni 30 chilometri di? Per ildilo sono sempre state, per l’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna invece seisononei parametri di normalità. La notizia che oltre 30 chilometri di costa – da Goro a Cattolica – non rispettassero i limiti ha destano allarme e preoccupazione giovedì mattina mattina. Nel pomeriggio a distanza di pochi minuti sono arrivate le due note. La prima quella dell’con il ritorno alla normalità in alcune, l’altra deldiche ha comunicato che le acque erano. Il comunicato dell’– Parte delle acque della ...

