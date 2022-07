Ripescaggi Serie C, la situazione: due squadre verso il salto di categoria (Di giovedì 28 luglio 2022) Si avvicina l’inizio della stagione e i campionati italiani sono pronti a regalare spettacolo. In Serie C la situazione non è ancora definitiva, in particolar modo non è ancora completo l’elenco delle squadre iscritte la prossimo torneo. E’ stato preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali in relazione all’integrazione dell’organico per il prossimo campionato. Il Consiglio Federale ha così individuato in Fermana e Torres (una retrocessa dalla C e una proveniente dalla D) le possibili ripescate per la prossima stagione. Sono ancora in atto i ricorsi presentati al Tar da Campobasso e Teramo contro l’esclusione. “Abbiamo approvato la graduatoria, prima la Fermana, seconda la Torres”, ha spiegato Gravina. La situazione sarà definitiva dopo la decisione del Tar. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Si avvicina l’inizio della stagione e i campionati italiani sono pronti a regalare spettacolo. InC lanon è ancora definitiva, in particolar modo non è ancora completo l’elenco delleiscritte la prossimo torneo. E’ stato preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali in relazione all’integrazione dell’organico per il prossimo campionato. Il Consiglio Federale ha così individuato in Fermana e Torres (una retrocessa dalla C e una proveniente dalla D) le possibili ripescate per la prossima stagione. Sono ancora in atto i ricorsi presentati al Tar da Campobasso e Teramo contro l’esclusione. “Abbiamo approvato la graduatoria, prima la Fermana, seconda la Torres”, ha spiegato Gravina. Lasarà definitiva dopo la decisione del Tar. L'articolo ...

CalcioWeb : La situazione ripescaggi in #SerieC è quasi definitiva: attesa per la decisione del Tar - CentotrentunoC : Ripescaggi #SerieC ?? Si allunga l'attesa per la #Torres ?? La #LegaPro aspetterà il 2 agosto il #Tar per #Teramo e… - MattiaGallo17 : RT @CentotrentunoC: Ripescaggi #SerieC ?? La graduatoria dice #Fermana e #Torres ma il Consiglio Federale rinvia al 2 agosto le scelte defi… - CentotrentunoC : Ripescaggi #SerieC ?? La graduatoria dice #Fermana e #Torres ma il Consiglio Federale rinvia al 2 agosto le scelte… - baldo_nicola_tn : RT @DolomitiVolley: I gironi della serie B 2022/23: in B1 niente ripescaggi, per il solo Volano avversarie dal mantovano al Friuli https://… -