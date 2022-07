Prima condanna con una multa per la giornalista Ovsyannikova, la protesta davanti ai giudici: «Questa guerra è il più grande crimine in Russia» (Di giovedì 28 luglio 2022) È stata condannata a una multa di 50 mila rubli, circa 830 euro, la giornalista russa Marina Ovsyannikova, condannata oggi dal tribunale di Mosca perché considerata colpevole di aver screditato l’esercito russo con le sue dichiarazioni. La giornalista era diventata famosa per la sua protesta durante la diretta su Channel One, quando aveva mostrato un cartello alle spalle della conduttrice contro la guerra russa in Ucraina. Come riporta l’agenzia Ria Novosti, la condanna di oggi, 28 luglio, si riferisce ad alcune dichiarazioni della giornalista sempre contro l’invasione russa in Ucraina in un tribunale della capitale russa, mentre era in corso un processo contro un consigliere comunale di opposizione, Ilya Yashin. I ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) È statata a unadi 50 mila rubli, circa 830 euro, larussa Marinata oggi dal tribunale di Mosca perché considerata colpevole di aver screditato l’esercito russo con le sue dichiarazioni. Laera diventata famosa per la suadurante la diretta su Channel One, quando aveva mostrato un cartello alle spalle della conduttrice contro larussa in Ucraina. Come riporta l’agenzia Ria Novosti, ladi oggi, 28 luglio, si riferisce ad alcune dichiarazioni dellasempre contro l’invasione russa in Ucraina in un tribunale della capitale russa, mentre era in corso un processo contro un consigliere comunale di opposizione, Ilya Yashin. I ...

