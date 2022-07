Premier a chi avrà più voti, accordo totale nel centrodestra. Passa la linea Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci sono volute oltre quattro ore ma alla fine il centrodestra ha trovato un accordo totale sulle prossime elezioni. I due nodi principali sul tavolo il diritto di indicare il nome del Premier in caso di vittoria nelle urne e la ripartizione delle candidature nei collegi uninominali - hanno trovato una soluzione grazie alla volontà di tutti i leader, propensi a smussare le proprie posizioni per non lasciarsi sfuggire la possibilità storica di conquistare una piena maggioranza in entrambe le Camere. E così Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno accettato che a esprimere il nome del candidato Premier fosse il partito con più voti nelle urne, come chiedeva Giorgia Meloni e come pattuito, peraltro, già nel 2018. E la leader di Fratelli d'Italia ha acconsentito a che, nella ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci sono volute oltre quattro ore ma alla fine ilha trovato unsulle prossime elezioni. I due nodi principali sul tavolo il diritto di indicare il nome delin caso di vittoria nelle urne e la ripartizione delle candidature nei collegi uninominali - hanno trovato una soluzione grazie alla volontà di tutti i leader, propensi a smussare le proprie posizioni per non lasciarsi sfuggire la possibilità storica di conquistare una piena maggioranza in entrambe le Camere. E così Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno accettato che a esprimere il nome del candidatofosse il partito con piùnelle urne, come chiedeva Giorgiae come pattuito, peraltro, già nel 2018. E la leader di Fratelli d'Italia ha acconsentito a che, nella ...

