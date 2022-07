fisco24_info : Prada: in semestre ricavi +22%, utile balza a 188 milioni: Bertelli, investiamo con prospettiva lungo periodo - mffashion_com : Prada vola a 1,9 miliardi nel primo semestre (+22%) -

Il Sole 24 ORE

...milioni (quasi raddoppiato dai 166 milioni dello stesso periodo nel 2021) e l'utile netto è balzato a 188 milioni dai 97 milioni del primo2021. "Nei primi sei mesi del 2022, il Gruppo......e di stare affrontando il rimbalzo e le incertezze del secondocon un benaugurante abbrivio. Il termine preso in prestito dal mondo delle barche calza particolarmente per il gruppo, ... Semestrale record per Prada: ricavi in crescita del 22% a 1,9 miliardi Prada prosegue nel suo percorso di crescita. I ricavi del primo semestre sono stati pari a 1,9 miliardi di euro (+22% a cambi costanti) con un Gross Margin del 77,7% e un Adjusted EBIT Margin del 17,4 ...«Grazie alla presenza globale abbiamo più che compensato l’impatto dei lockdown in Cina e delle sanzioni alla Russia. I risultati di luglio ...