somethingleft : Ecatombe nel turno preliminare di Champions League. Fuori lo Zurigo per mano del Qarabag (mi aspettavo di più dagli… - corradone91 : #Olympiacos (4-0 dal MaccabiHaifa) e #Fenerbahçe fuori nel 2° preliminare #UCL, clamoroso. Impresa della… -

Calciomercato.com

...- Zalgiris (Lituania) 0 - 2 (andata 0 - 1) Zurigo (Svizzera) - Qarabag (Azerbaigian) 2 - 2 dts (andata 2 - 3) Slovan Bratislava (Slovacchia) - Ferencvaros (Ungheria) 1 - 4 (andata 2 - 1)(......(tre titoli nazionali) è passata al campionato greco prima al Pannaxiakos e poi con l'...di ritrovare Alice e Giorgia perché a Cuneo avevamo stretto una grande amicizia dentro edal ... Olympiacos fuori dalla Champions ai preliminari: c'è l'idea De Zerbi per ripartire Sono consegnati agli archivi gli incontri valevoli per il secondo turno dei preliminari di Champions League 2022/2023. Qualche sorpresa c'è stata: l’Olympiacos è ...Sono consegnati agli archivi gli incontri valevoli per il secondo turno dei preliminari di Champions League 2022/2023. Qualche sorpresa c'è stata: l’Olympiacos è ...