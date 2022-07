Napoli, sul Lungomare Caracciolo sequestrati lidi e ormeggi abusivi (Di giovedì 28 luglio 2022) La Guardia Costiera è intervenuta contro i fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina, della rotonda Diaz e presso il molo sottostante la “colonna spezzata”. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando con personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli – Nucleo PG e Leggi su 2anews (Di giovedì 28 luglio 2022) La Guardia Costiera è intervenuta contro i fenomeni dismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina, della rotonda Diaz e presso il molo sottostante la “colonna spezzata”. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando con personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di– Nucleo PG e

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, prevista domani la firma di #Kim sul contratto: c'è la clausola rescissoria ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Alcuni dettagli sul contratto di #Kim con il @sscnapoli - Att_Fra : RT @anto_xxv: ?? Momento spammino ?? Sul mio IG (/antog_25) trovate gli sfondi per smartphone con i nomi di tutti i giocatori del Napoli. Se… - Jacknero62 : RT @nicolettadec: #ViaggioInItalia #SalaLettura @SalaLettura #Napoli è uno strano paese! Disteso come un Re orientale sul tappeto del più… - Fiorentinanews : Il punto sul mercato: #Milenkovic in bilico tra il rinnovo e la cessione, un milione in più per firmare col viola.… -