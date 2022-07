Meteo: arrivano pioggia, grandine ma attenzione (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei prossimi giorni assisteremo a temporali violenti con grandinate, soprattutto nelle regioni settentrionali ma poi anche in altre aree. Ancora in questi ultimi giorni di luglio ondate di calore e temperature infernali non daranno tregua, poi una breve pausa con pioggia. Le regioni italiane che beneficeranno di questi eventi di pioggia, tanto attesa da mesi che ha causato una enorme siccità, sono Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia. Meteo, arrivano pioggia, grandine ma attenzione(pixabay.com) Durante queste settimane con l’eccessivo aumento delle temperature abbiamo assistito all’ anticiclone nord-africano che ha fatto accumulare molta energie proprio nei mari ma anche nelle valli. Questo accumulo di energia ... Leggi su formatonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei prossimi giorni assisteremo a temporali violenti con grandinate, soprattutto nelle regioni settentrionali ma poi anche in altre aree. Ancora in questi ultimi giorni di luglio ondate di calore e temperature infernali non daranno tregua, poi una breve pausa con. Le regioni italiane che beneficeranno di questi eventi di, tanto attesa da mesi che ha causato una enorme siccità, sono Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia.ma(pixabay.com) Durante queste settimane con l’eccessivo aumento delle temperature abbiamo assistito all’ anticiclone nord-africano che ha fatto accumulare molta energie proprio nei mari ma anche nelle valli. Questo accumulo di energia ...

