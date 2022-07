Mamme per scelta dopo i 40: che fatica ma che gioia (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo un vecchio modo di dire, la vita incomincia a quarant’anni, se prima per molte donne questa rappresentava un’età critica adesso ci si avvicina agli “anta” con un atteggiamento più consapevole. I 40 anni di oggi non sono certo quelli di qualche decennio fa, sia fisicamente che mentalmente. In poche parole, i 40 possono essere considerati i nuovi 30: nonostante però un quarantenne venga considerato ancora un giovane, deve fare i conti con un dato di fatto, che ha appena cominciato la seconda parte della sua vita. Questa consapevolezza spinge molte donne a diventare madri a 40 anni perché le esperienze di vita, le relazioni sociali e sentimentali sono tutti piccoli tasselli che contribuiscono a far crescere e a raggiungere un equilibrio interiore. Gioie ma anche difficoltà È proprio questo equilibrio interiore che spinge le donne a vivere la gioia della maternità, ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo un vecchio modo di dire, la vita incomincia a quarant’anni, se prima per molte donne questa rappresentava un’età critica adesso ci si avvicina agli “anta” con un atteggiamento più consapevole. I 40 anni di oggi non sono certo quelli di qualche decennio fa, sia fisicamente che mentalmente. In poche parole, i 40 possono essere considerati i nuovi 30: nonostante però un quarantenne venga considerato ancora un giovane, deve fare i conti con un dato di fatto, che ha appena cominciato la seconda parte della sua vita. Questa consapevolezza spinge molte donne a diventare madri a 40 anni perché le esperienze di vita, le relazioni sociali e sentimentali sono tutti piccoli tasselli che contribuiscono a far crescere e a raggiungere un equilibrio interiore. Gioie ma anche difficoltà È proprio questo equilibrio interiore che spinge le donne a vivere ladella maternità, ...

