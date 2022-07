La vendetta di Beppe. Così Grillo vuole usare i 2 mandati per cacciare chi si schierò contro di lui (Di giovedì 28 luglio 2022) Grillo contro il Movimento 5 Stelle. Dietro l’ultima lite sulla regola dei due mandati tra il leader Giuseppe Conte e il garante M5s – che ieri ha portato Beppe a minacciare l’addio – c’è anche una casualità che forse è più di questo. Ovvero il fatto che con la deroga si aiuterebbero molti di quelli che durante la prima lite con l’ex Avvocato del Popolo si sono schierati contro di lui. Come Vito Crimi, protagonista del tira-e-molla sul voto su Rousseau. O come Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi. Che si azzardò addirittura a chiedere di votare Gualtieri e non Raggi alle amministrative di Roma. O ancora come Paola Taverna. Che all’epoca della prima scissione (paventata) si schierò decisamente con Conte. Grillo, spiega oggi il Corriere della Sera, si è sentito ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022)il Movimento 5 Stelle. Dietro l’ultima lite sulla regola dei duetra il leader Giuseppe Conte e il garante M5s – che ieri ha portatoa minacciare l’addio – c’è anche una casualità che forse è più di questo. Ovvero il fatto che con la deroga si aiuterebbero molti di quelli che durante la prima lite con l’ex Avvocato del Popolo si sono schieratidi lui. Come Vito Crimi, protagonista del tira-e-molla sul voto su Rousseau. O come Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi. Che si azzardò addirittura a chiedere di votare Gualtieri e non Raggi alle amministrative di Roma. O ancora come Paola Taverna. Che all’epoca della prima scissione (paventata) sidecisamente con Conte., spiega oggi il Corriere della Sera, si è sentito ...

StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il Garante vuole escludere chi stava con Conte all’epoca della lite sulla leadership. Anche per non dare fiato a Di Maio htt… - Open_gol : Il Garante vuole escludere chi stava con Conte all’epoca della lite sulla leadership. Anche per non dare fiato a Di… - Adriano07883742 : esonerare la Federazione dai controlli. • La vendetta di Beppe Grillo: allearsi con i comunisti • Tenaglia Recover… - IlRiccetto : @VaccinatiTonto @marcopalears @beppe_grillo @PaolaTavernaM5S Fra due anni alle europee. Bene. La vendetta è un piat… - UrbimanoOrbi : @beppe_grillo RES PUBLICA: Meglio, così metteremo Presidente ROMANO PRODI, perchè quel posto 'grida vendetta'! Anch… -