La svolta Usa dopo gli attacchi alla destra: “Via Draghi? Nessun golpe, la crisi è un trionfo” (Di giovedì 28 luglio 2022) «La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia». È quanto sostiene sul New York Times Christopher Caldwell, giornalista e autore di libri sull'immigrazione. L'autore dà una lettura diversa della crisi e chiede se davvero sia «populista» preoccuparsi di quanto possa essere democratico un «governo tecnico», una delle formule più usate nella storia della politica italiana. L'intervento arriva cinque giorni dopo quello di David Broder, dal titolo «Il futuro è l'Italia. Ed è tetro», che aveva provocato l'indignazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di cui il giornale newyorkese aveva ricordato il legame con nostalgici del fascismo. Qui i toni sono più concilianti. «In una delle sue newsletter scrive Caldwlell - JPMorgan ha descrittole manovre parlamentari che hanno portato alle ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) «La fine del governoè ildella democrazia, non una minaccia». È quanto sostiene sul New York Times Christopher Caldwell, giornalista e autore di libri sull'immigrazione. L'autore dà una lettura diversa dellae chiede se davvero sia «populista» preoccuparsi di quanto possa essere democratico un «governo tecnico», una delle formule più usate nella storia della politica italiana. L'intervento arriva cinque giorniquello di David Broder, dal titolo «Il futuro è l'Italia. Ed è tetro», che aveva provocato l'indignazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di cui il giornale newyorkese aveva ricordato il legame con nostalgici del fascismo. Qui i toni sono più concilianti. «In una delle sue newsletter scrive Caldwlell - JPMorgan ha descrittole manovre parlamentari che hanno portato alle ...

