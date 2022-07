La ‘Juve’ sceglie il sostituto di Pogba in caso di allungamento dell’infortunio: Saúl (Di giovedì 28 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 28/07/2022 alle 17:21 est Saúl Ñíguez sarebbe un’opzione per i ‘bianconeri’ se i problemi fisici del francese dovessero continuare, secondo ‘Daily Mail’ L’infortunio di Pogba al menisco laterale del ginocchio potrebbe tenerlo fuori per cinque mesi Il Juve non fidarti di quello Paul Pogba può esibirsi di nuovo in questa stagione con la squadra dopo aver conosciuto la gravità del suo infortunio al ginocchio. Il centrocampista francese potrebbe essere escluso fino a dopo i Mondiali in Qatar se non si riprenderà in anticipo. Per questo nelle sedi di Torino si cercano già un sostituto per il francese. Secondo il “Daily Mail”, Saúl Ñíguez potrebbe essere una valida opzione per gli italiani. L’infortunio di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 28/07/2022 alle 17:21 estÑíguez sarebbe un’opzione per i ‘bianconeri’ se i problemi fisici del francese dovessero continuare, secondo ‘Daily Mail’ L’infortunio dial menisco laterale del ginocchio potrebbe tenerlo fuori per cinque mesi Il Juve non fidarti di quello Paulpuò esibirsi di nuovo in questa stagione con la squadra dopo aver conosciuto la gravità del suo infortunio al ginocchio. Il centrocampista francese potrebbe essere escluso fino a dopo i Mondiali in Qatar se non si riprenderà in anticipo. Per questo nelle sedi di Torino si cercano già unper il francese. Secondo il “Daily Mail”,Ñíguez potrebbe essere una valida opzione per gli italiani. L’infortunio di ...

Calciomercato Juve, tre attaccanti nel mirino: sceglie Allegri

Calciomercato Juve: tre attaccanti nel mirino. Allegri sceglie chi potrebbe essere il prossimo rinforzo nel reparto. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri ha individuato il suo profilo.

Bastoni: "Sarebbe davvero un peccato se Skriniar ci lasciasse proprio ora, spero che resti"

L'avversaria che vedo più pericolosa è la Juve: sarà una corazzata. Anche Alessandro Bastoni, come Handanovic, sceglie le colonne della Gazzetta dello Sport per chiedere la permanenza.