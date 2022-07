Juventus | Rovella in bilico | Allegri vuole ancora valutarlo

forumJuventus : (Gds) 'Juventus: con l'infortunio di Pogba ora Paredes diventa una priorità. Occhio alle gerarchie, Rovella sta sca… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: 1° partita del campionato agosto 2021/22 Out Morata, Dybala, Berna, Ramsey, Benta, De Ligt In Di Maria, Vlahovic, Bremer, Gat… - Alessan88724247 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus: con l'infortunio di Pogba ora Paredes diventa una priorità. Occhio alle gerarchie, Rovella sta scalando… - Aurix957 : 1° partita del campionato agosto 2021/22 Out Morata, Dybala, Berna, Ramsey, Benta, De Ligt In Di Maria, Vlahovic, B… - TuttoSalerno : Salernitana, la Juventus blocca per il momento il trasferimento di Rovella? -

... all - in su Belotti In attesa che Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Nicolòcrescano, si punta sempre Leandro Paredes che da tempo è nel mirino della, ma per il quale bisogna trattare ......al momento Fagioli e, che comunque dovrebbero, al massimo, essere mandati in prestito. Miralem Pjanic si propone per tornare alla Juve: Allegri ci pensa. Nella serata di ieri laha ...I giovani al centro. Perché la linea verde in casa Juventus è sempre più spiccata, a maggior ragione in un progetto sportivo che non può ignorare le conseguenze della pandemia. E perché è proprio in m ...Pogba sta tornando in Italia e dopodiché sarà sottoposto ad un consulto specialistico per capire i tempi di recupero ...