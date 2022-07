Il noto cantante ferma il concerto e fa un gesto incredibile (Di giovedì 28 luglio 2022) Il cantante colombiano si è molto arrabbiato durante il suo ultimo live in Spagna, più precisamente in Andalusia Bruttissima esperienza per Maluma che si è trovato costretto durante il suo concerto a bloccare l’evento. Tutto è accaduto in Andalusia, precisamente a v mentre si stava esibendo. La colpa è stata di due donne che improvvisamente al posto di divertirsi hanno iniziato a litigare e ad alzare la voce. (web) Maluma costretto a bloccare il suo concerto Nel bel mezzo del live l’artista si è trovato costretto a bloccare il concerto e mostrandosi arrabbiato ha invitato le due donne che stavano litigando ad andare via. Non solo prima davanti a tutto il pubblico ha riservato loro una bella ramanzina trovando anche l’appoggio degli spettatori presenti. Tutti in coro le hanno invitate a lasciare il loro ... Leggi su formatonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilcolombiano si è molto arrabbiato durante il suo ultimo live in Spagna, più precisamente in Andalusia Bruttissima esperienza per Maluma che si è trovato costretto durante il suoa bloccare l’evento. Tutto è accaduto in Andalusia, precisamente a v mentre si stava esibendo. La colpa è stata di due donne che improvvisamente al posto di divertirsi hanno iniziato a litigare e ad alzare la voce. (web) Maluma costretto a bloccare il suoNel bel mezzo del live l’artista si è trovato costretto a bloccare ile mostrandosi arrabbiato ha invitato le due donne che stavano litigando ad andare via. Non solo prima davanti a tutto il pubblico ha riservato loro una bella ramanzina trovando anche l’appoggio degli spettatori presenti. Tutti in coro le hanno invitate a lasciare il loro ...

