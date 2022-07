Hub del freddo, protocollo Confagricoltura – Asi per il master plan (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Passo in avanti per la realizzazione dell’hub del freddo a Battipaglia. Questa mattina Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, e Antonio Visconti, presidente dell’Asi di Salerno (il consorzio che si occupa dello sviluppo delle aree industriali), hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la redazione del masterplan, cioè del documento di indirizzo strategico per l’area ex interporto di Battipaglia destinandone i suoli all’hub del freddo, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento e le azioni necessarie alla sua attuazione. “Dal piano di fattibilità, che presentammo tre mesi fa a Battipaglia, ci accingiamo ora a definire nel concreto tutti gli aspetti di questo progetto che – ha spiegato Costantino ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Passo in avanti per la realizzazione dell’hub dela Battipaglia. Questa mattina Antonio Costantino, presidente diSalerno, e Antonio Visconti, presidente dell’Asi di Salerno (il consorzio che si occupa dello sviluppo delle aree industriali), hanno sottoscritto ild’intesa per la redazione del, cioè del documento di indirizzo strategico per l’area ex interporto di Battipaglia destinandone i suoli all’hub del, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento e le azioni necessarie alla sua attuazione. “Dal piano di fattibilità, che presentammo tre mesi fa a Battipaglia, ci accingiamo ora a definire nel concreto tutti gli aspetti di questo progetto che – ha spiegato Costantino ...

