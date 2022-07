Gravina: «Serve una riforma per i campionati» (Di giovedì 28 luglio 2022) Le parole di Gravina al termine del consiglio federale: «Non si può spendere quello che non si ha, Serve un riforma dei campionati» Oltre ad aver parlato di multiproprietà e Euro 2032, Gabriele Gravina ha parlato anche della riforma dei campionati, dopo l’odierno consiglo federale. Di seguito le sue parole: «Il 12 dicembre si terrà un’assemblea straordinaria per modificare l’articolo 27 dello Statuto; così da arrivare a riforma dei campionati: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. L’11 ottobre ci sarà il prossimo consiglio federale, in cui verrà convocata l’assemblea: è arrivato il momento di uscire da un arroccamento che non fa bene al nostro mondo. Dobbiamo rientrare nei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Le parole dial termine del consiglio federale: «Non si può spendere quello che non si ha,undei» Oltre ad aver parlato di multiproprietà e Euro 2032, Gabrieleha parlato anche delladei, dopo l’odierno consiglo federale. Di seguito le sue parole: «Il 12 dicembre si terrà un’assemblea straordinaria per modificare l’articolo 27 dello Statuto; così da arrivare adei: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. L’11 ottobre ci sarà il prossimo consiglio federale, in cui verrà convocata l’assemblea: è arrivato il momento di uscire da un arroccamento che non fa bene al nostro mondo. Dobbiamo rientrare nei ...

