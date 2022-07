Gravina: “Non si può spendere ciò che non si ha, serve riforma dei campionati” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Il 12 dicembre si terrà un’assemblea straordinaria per modificare l’articolo 27 dello Statuto; così da arrivare a riforma dei campionati: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. L’11 ottobre ci sarà il prossimo consiglio federale, in cui verrà convocata l’assemblea: è arrivato il momento di uscire da un arroccamento che non fa bene al nostro mondo. Dobbiamo rientrare nei ranghi, non si può spendere quello che non si ha, altrimenti corriamo rischio default in tempi rapidi“. Queste sono le considerazioni recentemente esplicitate da Gabriele Gavrina, presidente della Federcalcio; il numero uno della Figc ha discusso relativamente a una possibile riforma del calcio italiano, con la sostenibilità come concetto chiave per rilanciare lo sport azzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “Il 12 dicembre si terrà un’assemblea straordinaria per modificare l’articolo 27 dello Statuto; così da arrivare adei: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. L’11 ottobre ci sarà il prossimo consiglio federale, in cui verrà convocata l’assemblea: è arrivato il momento di uscire da un arroccamento che non fa bene al nostro mondo. Dobbiamo rientrare nei ranghi, non si puòquello che non si ha, altrimenti corriamo rischio default in tempi rapidi“. Queste sono le considerazioni recentemente esplicitate da Gabriele Gavrina, presidente della Federcalcio; il numero uno della Figc ha discusso relativamente a una possibiledel calcio italiano, con la sostenibilità come concetto chiave per rilanciare lo sport azzurro. SportFace.

