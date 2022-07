Fi, via anche Casciello: Non sono io a cambiare idea ma Forza Italia a rinunciare alle proprie (Di giovedì 28 luglio 2022) “Dopo 28 anni di militanza, oggi ho lasciato Forza Italia”, conferma Gigi Casciello spiegando che “è stata una scelta dolorosa perché non c’è stato giorno del mio impegno politico che non sia stato di lealtà e di appartenenza ad un partito che è stato, grazie a Silvio Berlusconi al quale va tutta la mia gratitudine, il fondatore e la garanzia moderata del centrodestra”. “Purtroppo, oggi non è più cosi’ e da tempo vivevo un disagio politico per la supina condivisione di Forza Italia alle pozioni sovraniste. ‘Chi non cambia mai idea, non cambiera’ mai nulla’. Non sono stato io a cambiare idea ma Forza Italia a rinunciare alle proprie e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) “Dopo 28 anni di militanza, oggi ho lasciato”, conferma Gigispiegando che “è stata una scelta dolorosa perché non c’è stato giorno del mio impegno politico che non sia stato di lealtà e di appartenenza ad un partito che è stato, grazie a Silvio Berlusconi al quale va tutta la mia gratitudine, il fondatore e la garanzia moderata del centrodestra”. “Purtroppo, oggi non è più cosi’ e da tempo vivevo un disagio politico per la supina condivisione dipozioni sovraniste. ‘Chi non cambia mai, non cambiera’ mai nulla’. Nonstato io amae ...

