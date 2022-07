Fedez torna in ospedale per un controllo: “Visita prima delle vacanze andata” (Di giovedì 28 luglio 2022) A distanza di quattro mesi dall’operazione per asportare il tumore al pancreas, il rapper è tornato al San Raffaele di Milano, per un ceck-up di routine e potersi accertare che tutto proceda al meglio prima delle ferie estive. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 28 luglio 2022) A distanza di quattro mesi dall’operazione per asportare il tumore al pancreas, il rapper èto al San Raffaele di Milano, per un ceck-up di routine e potersi accertare che tutto proceda al meglioferie estive. L'articolo proviene da DireDonna.

infoitcultura : Fedez torna in ospedale: 'Visita di controllo andata' - infoitcultura : Fedez torna in ospedale nel “reparto pancreas” prima di partire per le vacanze: “Visita di controllo” - infoitcultura : “Visita di controllo”. Fedez torna in ospedale: trova la forza in Chiara - infoitcultura : Fedez torna in ospedale dopo l’operazione: il messaggio che rassicura i fan - occhio_notizie : Fedez torna in ospedale per dei controlli: come sta il rapper? #fedez #ospedale -