**Elezioni: Renzi, 'Meloni va sconfitta su contenuti non su fantasmi'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Meloni va sconfitta sui contenuti, non sui fantasmi". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà Estate su Rai 3. La leader di Fdi premier? "Io spero di no e farò di tutto perché non lo sia, ma se sarà Meloni rispetterò il voto. Non si vince mettendosi contro qualcuno, ma si vince facendo proposte diverse", aggiunge.

