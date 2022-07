Covid, il monitoraggio Gimbe: contagi in calo ma crescono i decessi: +23,8% (Di giovedì 28 luglio 2022) Luglio si avvicina al termine con la seconda settimana consecutiva in cui i contagi da Covid-19 calano. Stando ai dati pubblicati nel nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, dal 20 al 26 luglio le nuove infezioni sono state 473.820: il 25% in meno rispetto ai 631mila del 13-19 luglio, quando già erano calate del 13%. Una discesa che riguarda tutte le regioni, anche se in 16 provincie si registrano ancora oltre 1.000 casi per 100mila abitanti. Particolare attenzione viene rivolta alle reinfezioni. Infatti, se i dati raccolti dal 24 agosto 2021 al 20 luglio 2022 indicano che le persone guarite che hanno contratto una seconda volta il virus incidono per il 5,2% del totale, i numeri dell’ultima settimana parlano di un 12%. La campagna vaccinale Ad aumentare sono anche i decessi: ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Luglio si avvicina al termine con la seconda settimana consecutiva in cui ida-19 calano. Stando ai dati pubblicati nel nuovoindipendente della Fondazione, dal 20 al 26 luglio le nuove infezioni sono state 473.820: il 25% in meno rispetto ai 631mila del 13-19 luglio, quando già erano calate del 13%. Una discesa che riguarda tutte le regioni, anche se in 16 provincie si registrano ancora oltre 1.000 casi per 100mila abitanti. Particolare attenzione viene rivolta alle reinfezioni. Infatti, se i dati raccolti dal 24 agosto 2021 al 20 luglio 2022 indicano che le persone guarite che hanno contratto una seconda volta il virus incidono per il 5,2% del totale, i numeri dell’ultima settimana parlano di un 12%. La campagna vaccinale Ad aumentare sono anche i: ...

