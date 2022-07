Canoa slalom, Mondiali 2022: niente en plein per l’Italia, Marcello Beda eliminato nel kayak (Di giovedì 28 luglio 2022) niente en plein per l’Italia del kayak ai Mondiali di Canoa slalom di scena ad Augusta, in Germania. Nel pomeriggio si sono tenute le seconde sessioni di gara, con Marcello Beda che non riesce ad entrare in semifinale assieme a Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, qualificati in mattinata con il terzo ed il nono tempo. Beda, lo scorso anno argento a sorpresa nella medesima specialità, viene condannato ancora una volta da un tocco di palina, arrivato nuovamente in porta 7 come questa mattina. Viene così costretto al quattordicesimo posto in 94.02, a 5.57 dal miglior tempo dell’austriaco Felix Oschmautz e a 2.07 dallo sloveno Vid Kuder Marusic, ultimo qualificato di questa sessione. Canoa ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)enperdelaididi scena ad Augusta, in Germania. Nel pomeriggio si sono tenute le seconde sessioni di gara, conche non riesce ad entrare in semifinale assieme a Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, qualificati in mattinata con il terzo ed il nono tempo., lo scorso anno argento a sorpresa nella medesima specialità, viene condannato ancora una volta da un tocco di palina, arrivato nuovamente in porta 7 come questa mattina. Viene così costretto al quattordicesimo posto in 94.02, a 5.57 dal miglior tempo dell’austriaco Felix Oschmautz e a 2.07 dallo sloveno Vid Kuder Marusic, ultimo qualificato di questa sessione....

