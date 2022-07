Calciomercato: Zielinski verso l’addio. Il West Ham offre 40 milioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Il West Ham fa sul serio per Zielinski Il West Ham all’assalto di Zielinski. Il club inglese presenterà un’offerta di 40 milioni, cifra richiesta dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 luglio 2022) IlHam fa sul serio perIlHam all’assalto di. Il club inglese presenterà un’offerta di 40, cifra richiesta dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

